Saint-Martial-de-Nabirat Exposition et pièce de thèâtre au foyer rural Mairie Saint-Martial-de-Nabirat, 16 septembre 2023, Saint-Martial-de-Nabirat. Exposition et pièce de thèâtre au foyer rural 16 et 17 septembre Mairie Gratuit. Entrée libre. Les prochaines Journées européenned du patrimoine organisées sur la commune seront essentiellement consacrées à la vie rurale et locale. L’invité d’honneur de ses journées sera le photographe Joël Arpaillange qui présentera une exposition d’une cinquantaine de photos intitulée « Au siècle dernier. Gestes et attitudes ». L’artiste évoque son exposition en ces termes. Le 17 septembre à 18h00, cette thématique de la ruralité sera également illustrée par une pièce de théâtre interprétée de la troupe daglanaise « Les Galapians du Céou ». À 19h00 le même jour, Anne Bécheau, historienne locale, viendra lancer la souscription de la monographie sur Saint-Aubin et Saint-Martial-de-Nabirat dont la parution est programmée pour la fin de l’année. Mairie 24250 Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 28 43 32 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©mairie de Saint Martial de Nabirat

