Sortie champignons et exposition Mairie Saint-Martial-d’Albarède, 24 septembre 2023, Saint-Martial-d'Albarède.

Saint-Martial-d’Albarède,Dordogne

Rendez-vous à 9h30 sur la place de la mairie pour une randonnée cueillette des champignons.

A midi pique-nique tiré du sac à la salle des fête, puis identification des champignons.

Prévoir un panier à fond plat pour les champignon.

Journée gratuite, organisée par la SMBP et la commune..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Mairie

Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet at 9:30 am on the town hall square for a mushroom-picking hike.

Picnic lunch at the village hall, followed by mushroom identification.

Bring a flat-bottomed basket for mushrooms.

Free event, organized by SMBP and the commune.

Encuentro a las 9.30 h en la plaza del ayuntamiento para una excursión de recogida de setas.

Comida campestre en el ayuntamiento, seguida de identificación de setas.

Traiga una cesta de fondo plano para las setas.

La actividad es gratuita y está organizada por el SMBP y el municipio.

Treffpunkt um 9:30 Uhr auf dem Rathausplatz für eine Wanderung zum Pilzesammeln.

Mittags Picknick aus dem Rucksack in der Festhalle, danach Bestimmung der Pilze.

Bringen Sie einen Korb mit flachem Boden für die Pilze mit.

Der Tag ist kostenlos und wird von der SMBP und der Gemeinde organisiert.

Mise à jour le 2023-09-15 par Isle-Auvézère