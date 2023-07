Evènement archéologique à St Léger de Montbrillais Mairie Saint-Léger-de-Montbrillais, 16 août 2023, Saint-Léger-de-Montbrillais.

Saint-Léger-de-Montbrillais,Vienne

Visites gratuites des ultimes fouilles du site néolithique de la Mangeoie, guidées par l’archéologue Vincent Ard et l’association Meganeo :

16, 18 et 23 août à 17h (rdv 30 mn avant ces horaires à la Mairie de St Léger pour co-voiturage).

Au terme de la visite, découvrez une exposition originale du musée Charbonneau-Lassay avec maquettes de dolmens, mallette pédagogique et imprégnez-vous du patrimoine mégalithique régional. (salle des fêtes de St Léger de Montbrillais).

2023-08-16 fin : 2023-08-23 . EUR.

Mairie

Saint-Léger-de-Montbrillais 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free tours of the final excavations at the Mangeoie Neolithic site, guided by archaeologist Vincent Ard and the Meganeo association:

august 16, 18 and 23 at 5pm (meet 30 minutes before these times at St Léger Town Hall for car pooling).

At the end of the visit, discover an original exhibition from the Charbonneau-Lassay museum, with models of dolmens and an educational kit, and learn more about the region’s megalithic heritage. (St Léger de Montbrillais village hall)

Visitas gratuitas a las últimas excavaciones en el yacimiento neolítico de Mangeoie, guiadas por el arqueólogo Vincent Ard y la asociación Meganeo:

16, 18 y 23 de agosto a las 17:00 h (reunión 30 minutos antes de estas horas en el Ayuntamiento de St Léger para compartir coche).

Al final de la visita, descubra una exposición original del museo Charbonneau-Lassay con maquetas de dólmenes, un kit pedagógico y aprenda más sobre el patrimonio megalítico de la región. (Ayuntamiento de St Léger de Montbrillais)

Kostenlose Besichtigungen der letzten Ausgrabungen der neolithischen Stätte La Mangeoie unter der Leitung des Archäologen Vincent Ard und des Vereins Meganeo:

16., 18. und 23. August um 17 Uhr (Treffpunkt 30 Minuten vor diesen Zeiten am Rathaus von St Léger, um Fahrgemeinschaften zu bilden).

Am Ende der Führung können Sie eine Originalausstellung des Museums Charbonneau-Lassay mit Modellen von Dolmen und einem pädagogischen Koffer entdecken und sich mit dem regionalen megalithischen Erbe vertraut machen. (Festsaal von St Léger de Montbrillais)

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme du Pays Loudunais