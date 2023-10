Cartothon balade cartographique 3ème édition Mairie Saint-Laurent-Médoc, 2 décembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Le Cartothon est une randonnée à parcours secret sur routes ouvertes avec road book et carte, à la recherche de CP (petit panneau blanc avec chiffres et lettres noires) sur le côté droit de la route. Toutes les voitures sont admises, qu’elles soient de tourisme, de prestige ou même de collection, avec un maximum autorisé de 4 personnes par véhicule.

Parcours de 80km environ, composé de 2 étapes avec pause gourmande et apéritif.

Cet événement vous est proposé par la Cocarde Omnisports de St Laurent ainsi que par la Team Laurentus Autosport. Tous les bénéfices seront reversés à AFM Téléthon.

Accueil dès 13h à la salle des mariages de la Mairie pour briefing et café.

Sur inscription..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Mairie

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cartothon is a secret route on open roads with road book and map, looking for CPs (small white signs with black letters and numbers) on the right-hand side of the road. All cars are welcome, whether touring, prestige or classic, with a maximum of 4 people per vehicle.

Approx. 80km route, consisting of 2 stages with gourmet break and aperitif.

This event is brought to you by Cocarde Omnisports de St Laurent and Team Laurentus Autosport. All profits will be donated to AFM Téléthon.

Welcome at 1pm in the marriage hall of the Mairie for briefing and coffee.

Registration required.

El Cartotón es una ruta secreta por carreteras abiertas con un libro de ruta y un mapa, buscando los CP (pequeñas señales blancas con letras y números negros) a la derecha de la carretera. Todos los coches son bienvenidos, ya sean de turismo, de prestigio o clásicos, con un máximo de 4 personas por vehículo.

El recorrido es de aproximadamente 80 km y consta de 2 etapas con una pausa gastronómica y un aperitivo.

Este evento está organizado por la Cocarde Omnisports de St Laurent y el Team Laurentus Autosport. Todos los beneficios se donarán a AFM Téléthon.

Bienvenida a las 13.00 h en la sala de bodas del Ayuntamiento para sesión informativa y café.

Inscripción obligatoria.

Der Cartothon ist eine Fahrt mit geheimer Strecke auf offenen Straßen mit Roadbook und Karte, auf der Suche nach CPs (kleines weißes Schild mit schwarzen Zahlen und Buchstaben) auf der rechten Straßenseite. Alle Autos sind zugelassen, egal ob Tourenwagen, Prestigefahrzeuge oder sogar Oldtimer, mit einer zulässigen Höchstzahl von 4 Personen pro Fahrzeug.

Die Strecke ist ca. 80 km lang und besteht aus 2 Etappen mit einer Schlemmerpause und einem Aperitif.

Diese Veranstaltung wird Ihnen von der Cocarde Omnisports de St Laurent sowie vom Team Laurentus Autosport angeboten. Alle Gewinne werden an AFM Téléthon gespendet.

Empfang ab 13 Uhr im Hochzeitssaal des Rathauses für Briefing und Kaffee.

Nach Anmeldung.

