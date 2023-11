CONFERENCE – Bien dans mon ventre Mairie Saint-Laurent-de-Neste, 21 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

La pharmacie de Nestes vous invite à une conférence santé gratuite.

CONFÉRENCE : BIEN DANS MON VENTRE : Pour une digestion optimale grâce à des synergies naturelles. Par Claudie Bourry – Pharmacienne diplômée en phytol-aromathérapie.

Limitée à 30 personnes

Inscription au comptoir de la pharmacie des Nestes ou par téléphone au 06 30 22 73 00.

2023-11-21 18:30:00 fin : 2023-11-21 . .

Mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Nestes pharmacy invites you to a free health conference.

CONFERENCE: BIEN DANS MON VENTRE: Pour une digestion optimale grâce à des synergies naturelles. By Claudie Bourry – Pharmacist with a diploma in phytol-aromatherapy.

Limited to 30 participants

Registration at the pharmacie des Nestes counter or by phone 06 30 22 73 00

La farmacia Nestes le invita a una conferencia sanitaria gratuita.

CONFERENCIA: BIEN DANS MON VENTRE: Para una digestión óptima gracias a las sinergias naturales. Por Claudie Bourry – Farmacéutica diplomada en fitol-aromaterapia.

Limitado a 30 personas

Inscripciones en el mostrador de la farmacia Nestes o por teléfono al 06 30 22 73 00

Die Apotheke in Nestes lädt Sie zu einem kostenlosen Gesundheitsvortrag ein.

VORTRAG: GUT IN MEINEM BAUM: Für eine optimale Verdauung dank natürlicher Synergien. Von Claudie Bourry – Diplomierte Apothekerin für Phytol-Aromatherapie.

Begrenzt auf 30 Personen

Anmeldung am Tresen der Apotheke von Les Nestes oder telefonisch unter 06 30 22 73 00

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65