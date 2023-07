Terra Aventura – Saint-Jean-Pied-de-Port : Un pied dans la Zitadelle… Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 12 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Partez à la découverte de la cité médiévale de Saint-Jean-Pied-de-Port grâce au parcours de géocaching du Terra Aventura.

À travers les yeux de Zéroïk, vous vivrez deux heures dans la peau d’un pèlerin du moyen-âge. Ce parcours familial vous fera vivre une expérience unique pour découvrir le beau village de Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par les chemins les plus emblématiques qui caractérisent la cité….

Mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the medieval city of Saint-Jean-Pied-de-Port on the Terra Aventura geocaching trail.

Through the eyes of Zéroïk, you’ll spend two hours in the shoes of a medieval pilgrim. This family-friendly tour will give you a unique opportunity to discover the beautiful village of Saint-Jean-Pied-de-Port, taking in the most emblematic paths that characterize the city?

Descubra la ciudad medieval de Saint-Jean-Pied-de-Port en la ruta de geocaching Terra Aventura.

A través de los ojos de Zéroïk, pasarás dos horas en la piel de un peregrino medieval. Esta ruta para toda la familia le brindará una oportunidad única para descubrir la hermosa localidad de Saint-Jean-Pied-de-Port, recorriendo algunos de los caminos más emblemáticos que caracterizan a la ciudad..

Entdecken Sie die mittelalterliche Stadt Saint-Jean-Pied-de-Port auf dem Geocaching-Parcours von Terra Aventura.

Durch die Augen von Zéroïk erleben Sie zwei Stunden in der Haut eines mittelalterlichen Pilgers. Dieser familienfreundliche Parcours bietet Ihnen ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Sie das schöne Dorf Saint-Jean-Pied-de-Port auf den typischen Wegen der Stadt entdecken können

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Pays Basque