Sortie découverte : Sensibilisation à la connaissance et à la conservation du desman des Pyrénées. Sur inscription Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 24 janvier 2024, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24

Le Desman des Pyrénées ou Rat trompette est un étrange hôte de nos rivières pyrénéennes encore très méconnu. Nous partirons sur les traces de ce petit mammifère amphibie menacé de disparition et d’un de ces prédateurs naturels : la Loutre d’Europe. Nous ferons connaissance avec les proies préférées du Rat trompette et avec son habitat naturel : le cours de La Nive qui traverse Saint-Jean-Pied-de-Port.

Prévoir bottes obligatoires, vêtements chauds et imperméables..

Mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



