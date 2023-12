Cet évènement est passé Conférence : Société et peuplement en Basse Navarre (du Moyen Age à l’époque moderne) par Bixente Hirigaray, historien et animateur de Mehaka Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port Conférence : Société et peuplement en Basse Navarre (du Moyen Age à l’époque moderne) par Bixente Hirigaray, historien et animateur de Mehaka Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 16 décembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16 Bixente Hirigaray est historien et animateur du centre d’interprétation Mehaka sur l’histoire de Basse Navarre..

Bixente Hirigaray est historien et animateur du centre d’interprétation Mehaka sur l’histoire de Basse Navarre.

Bixente Hirigaray est historien et animateur du centre d’interprétation Mehaka sur l’histoire de Basse Navarre. EUR.

Mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Autres Code postal 64220 Lieu Mairie Adresse Mairie Ville Saint-Jean-Pied-de-Port Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Latitude 43.16368 Longitude -1.23696 latitude longitude 43.16368;-1.23696

Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-pied-de-port/