Sortie découverte : Sensibilisation à la connaissance et à la conservation du desman des Pyrénées. Sur inscription Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 13 décembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Le Desman des Pyrénées ou Rat trompette est un étrange hôte de nos rivières pyrénéennes encore très méconnu. Nous partirons sur les traces de ce petit mammifère amphibie menacé de disparition et d’un de ces prédateurs naturels : la Loutre d’Europe. Nous ferons connaissance avec les proies préférées du Rat trompette et avec son habitat naturel : le cours de La Nive qui traverse Saint-Jean-Pied-de-Port.

Prévoir bottes obligatoires, vêtements chauds et imperméables…

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pyrenean Desman, or Trumpet Rat, is a strange and little-known guest of our Pyrenean rivers. We’ll follow in the footsteps of this endangered amphibious mammal and one of its natural predators: the European otter. We’ll get to know the Trumpet Rat’s preferred prey and its natural habitat: the course of the River Nive through Saint-Jean-Pied-de-Port.

Boots, warm clothing and waterproofs are essential.

El desmán de los Pirineos o rata trompetera es un extraño huésped de nuestros ríos pirenaicos aún muy desconocido. Seguiremos los pasos de este mamífero anfibio en peligro de extinción y de uno de sus depredadores naturales: la nutria europea. Conoceremos las presas favoritas de la Rata Trompetera y su hábitat natural: el curso de La Nive por Saint-Jean-Pied-de-Port.

Es imprescindible llevar botas, ropa de abrigo e impermeables.

Der Pyrenäen-Desman oder die Trompetenratte ist ein seltsamer Gast in unseren Pyrenäenflüssen, der noch sehr unbekannt ist. Wir begeben uns auf die Spuren dieses kleinen, amphibischen Säugetiers, das vom Aussterben bedroht ist, und eines seiner natürlichen Feinde: des Europäischen Fischotters. Wir lernen die bevorzugte Beute der Trompetenratte und ihren natürlichen Lebensraum kennen: den Flusslauf von La Nive, der durch Saint-Jean-Pied-de-Port fließt.

Mitzubringen sind obligatorische Stiefel, warme und wasserfeste Kleidung.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Pays Basque