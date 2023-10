Conférence : Lettre d’immigrés aux Etats-Unis par Argitxu Camus-Etchecopar Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 4 novembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

La conférencière est historienne, diplômée du Centre d’études basques de l’Université du Nevada.

Les lettres d’émigrés : sources de l’expérience migratoire basque

Les lettres d’émigrés représentent une source primaire de recherche des plus intéressantes. Leur étude nous permet de donner la parole à un certain nombre de protagonistes directs de l’expérience migratoire invisibles jusque-là, les émigrés eux-mêmes, tout en nous éclairant sur plusieurs aspects du phénomène migratoire.

La présentation de deux corpus spécifiques illustrera les propos de la conférencière..

The speaker is a historian and graduate of the Center for Basque Studies at the University of Nevada.

Letters from emigrants: sources of the Basque migratory experience

Letters from emigrants represent an extremely interesting primary source of research. Their study allows us to give a voice to a number of hitherto invisible direct protagonists of the migratory experience, the émigrés themselves, while shedding light on several aspects of the migratory phenomenon.

The presentation of two specific corpora will illustrate the speaker?s remarks.

La ponente es historiadora y licenciada por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.

Cartas de emigrantes: fuentes de la experiencia migratoria vasca

Las cartas de emigrantes son una fuente primaria de investigación de gran interés. Su estudio permite dar voz a una serie de protagonistas directos de la experiencia migratoria hasta ahora invisibles, los propios emigrantes, al tiempo que arroja luz sobre diversos aspectos del fenómeno migratorio.

La presentación de dos trabajos concretos ilustrará las observaciones del ponente.

Die Referentin ist Historikerin und Absolventin des Zentrums für Baskische Studien der Universität von Nevada.

Briefe von Auswanderern: Quellen der baskischen Migrationserfahrung

Briefe von Auswanderern stellen eine äußerst interessante Primärquelle für die Forschung dar. Ihre Untersuchung ermöglicht es uns, einer Reihe von bislang unsichtbaren direkten Protagonisten der Migrationserfahrung – den Emigranten selbst – eine Stimme zu geben und gleichzeitig Licht auf verschiedene Aspekte des Migrationsphänomens zu werfen.

Die Präsentation von zwei spezifischen Korpora wird die Ausführungen der Referentin illustrieren.

