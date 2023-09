Justice et prisons royales à Saint-Jean Mairie Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne Catégories d’Évènement: Saint-Jean-de-Maurienne

Savoie Justice et prisons royales à Saint-Jean Mairie Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Maurienne. Justice et prisons royales à Saint-Jean Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Mairie Saint-Jean-de-Maurienne CONFÉRENCE « Justice et prisons royales à Saint-Jean-de-Maurienne » RDV en Salle du Conseil à la Mairie, 2 Pl. de l’Hôtel de ville, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Samedi 16 septembre : un départ à 10h et à 14h Mairie Saint-Jean-de-Maurienne Place de l’Hôtel de Ville, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 64 11 44 http://www.saintjeandemaurienne.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00 Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne Détails Catégories d’Évènement: Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie Autres Lieu Mairie Saint-Jean-de-Maurienne Adresse Place de l'Hôtel de Ville, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Ville Saint-Jean-de-Maurienne Departement Savoie Lieu Ville Mairie Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne latitude longitude 45.276708;6.3448

Mairie Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-maurienne/