Saint-Hilaire-du-Harcouët Exposition sur le vélo Mairie Saint-Hilaire-du-Harcouët, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Exposition sur le vélo Samedi 16 septembre, 14h00 Mairie Exposition permanente sur le cyclisme avec la mise en valeur de nos cyclistes locaux ainsi que les moments importants qui se sont déroulés sur le territoire. Mairie 2 rue du haut du bourg, Saint-Martin-de-Landelles, 50730 Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Martin-de-Landelles Manche Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

