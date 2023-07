LES VENDREDIS DE ST HILAIRE – FLOW mairie Saint-Hilaire-de-Lavit, 28 juillet 2023, Saint-Hilaire-de-Lavit.

Saint-Hilaire-de-Lavit,Lozère

L’eperluette organise tout l’été des spectacles à l’occasion du marché de producteur très très local.

Cette semaine venez assister à Flow par Kelsey Raines cirque poétique et aérien

Ouverture de la bibliothèque de 17h30 à 20h et buvette…..

All summer long, L’eperluette organizes shows to coincide with its very local farmers’ market.

This week, come and see Flow by Kelsey Raines, a poetic aerial circus

Library open from 5:30pm to 8pm and refreshments….

Durante todo el verano, L’eperluette organiza espectáculos que coinciden con el mercado agrícola local.

Esta semana, venga a ver Flow de Kelsey Raines, un circo aéreo poético

Biblioteca abierta de 17.30 a 20.00 h. y refrescos disponibles ….

L’eperluette organisiert den ganzen Sommer über Aufführungen anlässlich des sehr lokalen Erzeugermarktes.

Diese Woche sehen Sie Flow von Kelsey Raines, einen poetischen Luftzirkus

Öffnung der Bibliothek von 17.30 bis 20 Uhr und Getränkeausschank….

