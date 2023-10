Adhérents MSA pour simplifier vos démarches administratives, créer votre espace privé MSA, la route du SEL (Services en Ligne) vient à vous ! Mairie Saint-Hilaire, 11 octobre 2023, Saint-Hilaire.

Adhérents MSA pour simplifier vos démarches administratives, créer votre espace privé MSA, la route du SEL (Services en Ligne) vient à vous ! Mercredi 11 octobre, 09h00 Mairie

Afin d’agir pour l’inclusion numérique et faciliter l’appropriation par les ressortissants agricoles du site de la MSA Midi-Pyrénées Nord et de ses services en ligne, les délégués MSA du comité territorial du Grand Figeac (Lot) organisent le 11 octobre une journée de sensibilisation et d’informations :

le matin de 9h00 à 12h00 à la Mairie de Saint-Hilaire, au Bourg

l’après-midi de 13h30 à 17h00 à la France Services de Latronquière, 14 rue du Forail

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter l’élue MSA référente suivante :

Séverine CASSAN au 06 17 15 17 35

Mairie 46210 SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire 46210 Lot Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

inclusion numérique informatique