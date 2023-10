Sortie « Champignons » Mairie Saint-Goussaud, 5 novembre 2023, Saint-Goussaud.

Saint-Goussaud,Creuse

Vous voulez en connaitre plus sur les champignons, savoir distinguer certaines espèces qui poussent à Saint-Goussaud. Venez bénéficier des connaissances et des informations données par des mycologues, lors d’une excursion en forêt.

9h 00 : rendez-vous dans la cour de la Mairie de Saint-Goussaud muni d’un panier,

9h 30 : départ en forêt, observation et cueillette de champignons comestibles ou non, toutes espèces. Les mycologues de la Société Mycologique du Limousin sont là pour expliquer et répondre aux questions des participants,

12h 30 à 14h 00 : possibilité de réserver un repas à 15 € préparé par le restaurant La Lanterne (au 07 61 02 15 55 jusqu’au 29 octobre) ou d’emmener son pique-nique,

14h 00 à 17h 00 : inventaire, détermination et exposition des espèces de champignon collectées dans la salle des fêtes de Saint-Goussaud..

Would you like to know more about mushrooms, and be able to distinguish certain species that grow in Saint-Goussaud? Come and benefit from the knowledge and information provided by mycologists during a forest excursion.

9:00 am: Meet in the courtyard of the Saint-Goussaud town hall with a basket,

9.30am: set off into the forest to observe and pick edible and inedible mushrooms of all species. Mycologists from the Société Mycologique du Limousin are on hand to explain and answer participants’ questions,

12:30 to 2:00 pm: Option to reserve a 15? meal prepared by La Lanterne restaurant (call 07 61 02 15 55 until October 29) or bring your own picnic,

2.00 pm to 5.00 pm: inventory, determination and exhibition of mushroom species collected in the Saint-Goussaud village hall.

¿Le gustaría saber más sobre las setas y poder distinguir ciertas especies que crecen en Saint-Goussaud? Venga y benefíciese de los conocimientos y la información que le proporcionarán los micólogos durante una excursión por el bosque.

9.00 h: encuentro en el patio del ayuntamiento de Saint-Goussaud con una cesta,

9.30 h: salida al bosque para observar y recoger setas comestibles y no comestibles de todas las especies. Los micólogos de la Société Mycologique du Limousin explicarán y responderán a las preguntas de los participantes,

12.30 a 14.00: Posibilidad de reservar una comida a 15? preparada por el restaurante La Lanterne (llamar al 07 61 02 15 55 hasta el 29 de octubre) o de traer su propio picnic,

14:00 a 17:00: inventario, identificación y exposición de las especies de setas recogidas en la sala del pueblo de Saint-Goussaud.

Sie möchten mehr über Pilze erfahren und bestimmte Arten, die in Saint-Goussaud wachsen, unterscheiden können. Nutzen Sie das Wissen und die Informationen von Mykologen bei einem Ausflug in den Wald.

9.00 Uhr: Treffpunkt im Hof des Rathauses von Saint-Goussaud, ausgestattet mit einem Korb,

9.30 Uhr: Abfahrt in den Wald, Beobachtung und Sammeln von essbaren und nicht essbaren Pilzen aller Arten. Die Mykologen der Société Mycologique du Limousin sind da, um zu erklären und die Fragen der Teilnehmer zu beantworten,

12.30 bis 14.00 Uhr: Es besteht die Möglichkeit, ein vom Restaurant La Lanterne zubereitetes Essen für 15 ? zu reservieren (unter 07 61 02 15 55 bis zum 29. Oktober) oder ein Picknick mitzunehmen,

14.00 bis 17.00 Uhr: Bestandsaufnahme, Bestimmung und Ausstellung der gesammelten Pilzarten im Festsaal von Saint-Goussaud.

