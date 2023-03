Balade nature – Quelques heures de printemps Mairie, 23 avril 2023, Saint-Germain.

Balade nature – Quelques heures de printemps Dimanche 23 avril, 09h30 Mairie Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Gratuit. Prévoir voiture et bonnes chaussures. Sans inscription. patrimoine@ccvg86.fr, 05 49 91 07 53

Fêtons le début du printemps et l’arrivée des fleurs lors d’une balade sensible où vos sens seront en éveil. Écoutons et identifions la diversité des chants d’oiseaux et prenons le temps de sentir les agréables ambiances des sous-bois et des prairies. Attardons-nous à observer les traces de la faune sauvage qui s’anime après la période hivernale et la flore qui exprime avec poésie ses mille couleurs. Un vrai bol d’air de printemps, nécessaire à notre santé et notre bien-être…

Mairie 20 Rue Léon Barbarin 86310 Saint-Germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T09:30:00+02:00 – 2023-04-23T12:00:00+02:00

2023-04-23T09:30:00+02:00 – 2023-04-23T12:00:00+02:00

balade nature

Béatrice Guyonnet