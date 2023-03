Quelques heures de printemps – balade sensible Mairie Saint-Germain Catégories d’Évènement: Saint-Germain

Vienne

Quelques heures de printemps – balade sensible Mairie, 23 avril 2023, Saint-Germain. Quelques heures de printemps – balade sensible Dimanche 23 avril, 09h30 Mairie Gratuit sans réservation, ouvert à tous Ecoutons et identifions la diversité des chants d’oiseaux et prenons le temps de sentir les agréables ambiances des sous-bois et des prairies. Attardons-nous à observer les traces de faune sauvage qui s’anime après la période hivernale et la flore qui exprime avec poésie ses mille couleurs. Nourrissons-nous de ce bol d’air de printemps, nécessaire à notre santé et notre bien-être… Rendez-vous à la place de la mairie à Saint-Germain. CPA Lathus – CPIE Val de Gartempe et la Communauté de Commune Vienne et Gartempe (Pays d’art et d’histoire). Mairie 86310 Saint Germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 71 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T09:30:00+02:00 – 2023-04-23T12:30:00+02:00

2023-04-23T09:30:00+02:00 – 2023-04-23T12:30:00+02:00 printemps balade sensible

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain, Vienne Autres Lieu Mairie Adresse 86310 Saint Germain Ville Saint-Germain Departement Vienne Lieu Ville Mairie Saint-Germain

Mairie Saint-Germain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain/

Quelques heures de printemps – balade sensible Mairie 2023-04-23 was last modified: by Quelques heures de printemps – balade sensible Mairie Mairie 23 avril 2023 Mairie Saint-Germain saint-germain

Saint-Germain Vienne