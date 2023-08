MARCHE PHOTOS VERS LE SOLEIL Mairie Saint-Étienne-Vallée-Française, 9 septembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

L’association Tout est culture organise une marche photos vers le soleil avec pour lieu de rendez-vous le parking de la mairie à 5h du matin. Pas d’inscription requise. Rejoignez le convoi et apportez vos petits déjeuners pour mieux savourer ce momen….

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Mairie

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The Tout est culture association is organizing a photo walk towards the sun, meeting at 5 a.m. in the town hall parking lot. No registration required. Join the convoy and bring your breakfast to enjoy the moment…

La asociación Tout est culture organiza un paseo fotográfico hacia el sol, con cita en el aparcamiento del ayuntamiento a las 5 de la mañana. No es necesario inscribirse. Únase al convoy y traiga sus desayunos para aprovechar al máximo este momento…

Der Verein Tout est culture organisiert eine Fotowanderung zur Sonne. Treffpunkt ist der Parkplatz des Rathauses um 5 Uhr morgens. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sie können sich dem Konvoi anschließen und Ihr Frühstück mitbringen, um diesen Moment besser genießen zu können….

