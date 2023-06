Les Balades du Jeudi Mairie Saint-Benoît-d’Hébertot, 8 juin 2023, Saint-Benoît-d'Hébertot.

Saint-Benoît-d’Hébertot,Calvados

Randonnée de 10 km environ.

Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse..

2023-06-08 à 14:15:00 ; fin : 2023-06-08 . .

Mairie

Saint-Benoît-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie



Hike of about 10 km.

Non-aggressive dogs are accepted on a leash.

Paseo de unos 10 km.

Se aceptan perros no agresivos con correa.

Wanderung von ca. 10 km.

Nicht aggressive Hunde sind an der Leine erlaubt.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche