Feu Lunaire
Saint-André-lez-Lille

Saint-André-lez-Lille Feu Lunaire Mairie Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille, 13 juillet 2019, Saint-André-lez-Lille. Feu Lunaire Samedi 13 juillet 2019, 22h30 Mairie Saint-André-lez-Lille GRATUIT Dans le cadredu 50ème anniversaire du Premier Pas sur la Lune, Lux Factory vous propose d’embarquer pour une exploration spatiale depuis le ciel andrésien au travers de musiques et chorgraphies pyrotechniques à couper le souffle. La porte des étoiles- le Parc de l’Ecole de Musique – sera le point de départ d’une aventure céleste de Lune aux confins de la Galaxie. Il se peut qu’entre temps quelques rencontres inattendues coloreront ce voyage fantastique… Mairie Saint-André-lez-Lille : 89 Rue du Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mairie Saint-André-lez-Lille
Adresse : 89 Rue du Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille
Ville Saint-André-lez-Lille
Departement Nord

