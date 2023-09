Randonnée douce avec Rando Castel à Ruffiac. Mairie Ruffiac, 23 octobre 2023, Ruffiac.

Ruffiac,Lot-et-Garonne

Randonnée douce avec Rando Castel à Ruffiac. Circuit de 6km. Départ 8h30 à la mairie. Contact : B ROCHEREAU au 05 53 89 26 23.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . .

Mairie

Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Gentle hike with Rando Castel in Ruffiac. Circuit of 6km. Departure 8:30 am at the town hall. Contact : B ROCHEREAU at 05 53 89 26 23

Caminatas suaves con Rando Castel en Ruffiac. Circuito de 6 km. Salida a las 8h30 del ayuntamiento. Contacto: B ROCHEREAU en el 05 53 89 26 23

Sanfte Wanderung mit Rando Castel in Ruffiac. Rundgang von 6 km. Abfahrt 8:30 Uhr am Rathaus. Kontakt: B ROCHEREAU unter 05 53 89 26 23

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne