Fenêtre de l’Avent en vadrouille Mairie Roderen, 7 décembre 2023, Roderen.

Roderen,Haut-Rhin

Un spectacle en vadrouille gratuit et tout public !.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Mairie

Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est



A free show for all ages!

Un espectáculo gratuito para todas las edades

Eine kostenlose Show auf Wanderschaft für alle Zuschauer!

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay