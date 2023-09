Fête de la science: Exposition « Hercule, lutteur du ciel » mairie Riotord, 14 octobre 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

L’exposition d’Astronomie sera en visite guidée de 9h30 à 12h et de 14h à 17h le dimanche. Hercule est un héros mythologique et une constellation..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

mairie

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tours of the Astronomy exhibition will be available from 9:30am to 12pm and from 2pm to 5pm on Sundays. Hercules is a mythological hero and a constellation.

Las visitas guiadas a la exposición de Astronomía estarán disponibles de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas los domingos. Hércules es un héroe mitológico y una constelación.

Die Astronomieausstellung kann am Sonntag von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr besichtigt werden. Herkules ist ein mythologischer Held und ein Sternbild.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon