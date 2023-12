CINÉMA EN COPARY Mairie Revigny-sur-Ornain, 4 décembre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

« LES INSÉPARABLES », par les auteurs de TOY STORY de Jérémie Degruson – Animation, Aventure, Famille, Comédie.

Par Joël Cohen, Alec Sokolow, avec Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardot.

Sortie nationale le 13 décembre 2023 (1h 25 min) – Tous publics à partir de 6 ans.

L’histoire : quand les lumières s’éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Parmi elles, Don, qui joue le même rôle de bouffon depuis des années. Il rêve d’avoir pour une fois un rôle de vrai héros et de découvrir le monde. Il prend son courage à deux mains et claque la porte. En chemin, il croise DJ Doggy Dog, une peluche abandonnée qui aimerait devenir une star du rap. C’est le début d’une extraordinaire histoire d’amitié. Une grande aventure en plein cœur de New York pour transformer leurs rêves en réalité : même les plus petits personnages peuvent jouer de grands rôles ! Ce film était dans la sélection officielle du festival international du film d’animation d’Annecy.

Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=TV2H1C9z6R8&t=3s

Tarifs spécifiques pour les habitants de la COPARYsur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adultes : 6 €, 4 € / Tarif jeune – de 14 ans : 4.50 €, 2,5 €.

Tarif réduit à 5,50 €, 3,5 € : – 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants (sur présentation d’un justificatif officiel à jour).

Réservation conseillée par téléphone ou mail à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement après 16h).

En partenariat avec la commune de Revigny/O.

Plus de renseignements : 03 29 78 75 69, site internet ou page Facebook.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . 6 EUR.

Mairie Place Pierre Gaxotte

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



« LES INSÉPARABLES », by the TOY STORY authors Jérémie Degruson – Animation, Adventure, Family, Comedy.

By Joël Cohen, Alec Sokolow, with Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardot.

National release December 13, 2023 (1h 25 min) – All ages 6 and up.

The story: when the lights go out in the old Central Park theater, the puppets come to life. Among them is Don, who has been playing the same role of jester for years. He dreams of playing a real hero for once, and discovering the world. He takes his courage in both hands and slams the door. Along the way, he meets DJ Doggy Dog, an abandoned stuffed animal who would like to become a rap star. This is the beginning of an extraordinary story of friendship. A great adventure in the heart of New York to turn their dreams into reality: even the smallest characters can play great roles! This film was in the official selection of the Annecy International Animated Film Festival.

Link to trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TV2H1C9z6R8&t=3s

Special rates for COPARY residentson presentation of proof of address less than 3 months old.

Adults: 6 ?, 4 ? / Children under 14: 4.50 ?, 2.5 ?.

Reduced rate: 5.50 ?, 3.5 ? under 16s, unemployed, students (on presentation of up-to-date official proof).

Reservations recommended by telephone or e-mail to culture@copary.fr (or 07 84 45 43 49, only after 4pm on the day of the event).

In partnership with the commune of Revigny/O.

Further information: 03 29 78 75 69, website or Facebook page.

« LES INSÉPARABLES », de los autores de TOY STORY de Jérémie Degruson – Animación, Aventura, Familia, Comedia.

De Joël Cohen, Alec Sokolow, con Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardot.

Estreno nacional el 13 de diciembre de 2023 (1h 25 min) – A partir de 6 años.

La historia: cuando se apagan las luces del viejo teatro de Central Park, las marionetas cobran vida. Entre ellos está Don, que lleva años interpretando el mismo papel de bufón. Sueña con ser por una vez un héroe de verdad y descubrir el mundo. Se arma de valor y sale por la puerta. Por el camino, conoce a DJ Doggy Dog, un peluche abandonado al que le gustaría convertirse en una estrella del rap. Así comienza una extraordinaria historia de amistad. Una gran aventura en el corazón de Nueva York para convertir sus sueños en realidad: ¡hasta los personajes más pequeños pueden desempeñar grandes papeles! Esta película participó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

Enlace al tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=TV2H1C9z6R8&t=3s

Tarifas especiales para los residentes en COPARY previa presentación de un justificante de domicilio de menos de 3 meses.

Adultos: 6€, 4€ / Jóvenes menores de 14 años: 4,50€, 2,5€.

Tarifa reducida: 5,50€, 3,5€ menores de 16 años, desempleados, estudiantes (previa presentación de justificante oficial actualizado).

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico a culture@copary.fr (o al 07 84 45 43 49, solo después de las 16:00 del día del evento).

En colaboración con Revigny/O.

Más información: 03 29 78 75 69, sitio web o página de Facebook.

« LES INSÉPARABLES », von den Autoren von TOY STORY von Jérémie Degruson – Animation, Abenteuer, Familie, Komödie.

Von Joël Cohen, Alec Sokolow, mit Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardot.

Nationaler Kinostart: 13. Dezember 2023 (1h 25 min) – Alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Die Geschichte: Wenn in dem alten Theater im Central Park die Lichter ausgehen, erwachen die Puppen zum Leben. Unter ihnen ist auch Don, der seit Jahren die gleiche Rolle als Narr spielt. Er träumt davon, einmal ein echter Held zu sein und die Welt zu entdecken. Er nimmt all seinen Mut zusammen und schlägt die Tür zu. Auf dem Weg trifft er auf DJ Doggy Dog, ein verlassenes Stofftier, das gerne ein Rapstar wäre. Das ist der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft. Ein großes Abenteuer im Herzen von New York, um ihre Träume in die Realität umzusetzen: Selbst die kleinsten Figuren können große Rollen spielen! Dieser Film war in der offiziellen Auswahl des Internationalen Animationsfilmfestivals von Annecy.

Link zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TV2H1C9z6R8&t=3s

Sonderpreise für Einwohner von COPARYbei Vorlage eines Wohnsitznachweises, der nicht älter als 3 Monate sein darf.

Erwachsene: 6 ?, 4 ? / Jugendtarif – 14 Jahre: 4,50 ?, 2,5 ?

Ermäßigter Tarif: 5,50 ?, 3,5 ? : – 16 Jahre, Arbeitssuchende, Studenten (gegen Vorlage eines aktuellen offiziellen Nachweises).

Reservierungen werden per Telefon oder E-Mail an culture@copary.fr empfohlen (oder unter 07 84 45 43 49, nur am Veranstaltungstag nach 16 Uhr).

In Partnerschaft mit der Gemeinde Revigny/O.

Weitere Informationen: 03 29 78 75 69, Website oder Facebook-Seite.

