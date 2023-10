Marché des créateurs Mairie Rebigue Rebigue Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rebigue Marché des créateurs Mairie Rebigue Rebigue, 18 novembre 2023, Rebigue. Marché des créateurs 18 et 19 novembre Mairie Rebigue Entrée libre visiteurs. Condition pour les exposants sur demande Pour préparer Noël, exposition de créateurs à Rebigue. Nous réunissons une quinzaine de créateurs ainsi que des artistes peintres pour vous faire découvrir des produits artisanaux variés.

Tous les exposants sont des créateurs, ils proposent des objets uniques et vous feront partager leur passion. Pas de revente d’artisanat importé ou de produits manufacturés. Samedi 14h-18h, apéritif à 18h.

Dimanche 10h-18h

Entrée libre, tout public. Mairie Rebigue REBIGUE Rebigue 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « foyer-rural-rebigue@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.foyerruralrebigue.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

créateur peintre Foyer rural de Rebigue

