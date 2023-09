Randonnée d’automne à Quetteville Mairie Quetteville, 8 octobre 2023, Quetteville.

Quetteville,Calvados

8km (environ 3h)

Collation offerte

Ouvert à tous

Prévoir de bonnes chaussures

Chiens en laisse acceptés

Départ à 9h devant la mairie de Quetteville

Participation : 2€ (paiement en espèces ou chèque).

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Mairie

Quetteville 14130 Calvados Normandie



8km (approx. 3h)

Snack offered

Open to all

Good shoes required

Dogs on leash accepted

Start at 9am in front of Quetteville town hall

Participation: 2? (payment by cash or cheque)

8 km (aprox. 3 horas)

Aperitivo gratuito

Abierto a todos

Traer buen calzado

Se admiten perros con correa

Salida a las 9h delante del ayuntamiento de Quetteville

Participación : 2? (pago en efectivo o cheque)

8km (ca. 3 Stunden)

Ein Imbiss wird angeboten

Offen für alle

Gute Schuhe vorsehen

Hunde an der Leine sind erlaubt

Start um 9 Uhr vor dem Rathaus von Quetteville

Teilnahme: 2? (Zahlung in bar oder per Scheck)

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité