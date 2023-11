Le Mois du Documentaire Projection de Pays Lointain de Pauline Larivière Mairie Pradines, 14 novembre 2023, Pradines.

Pradines,Corrèze

Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque propose la projection du film Pays Lointain en présence de la réalisatrice Pauline Larivière : Dans une maison vide au bout d’une route qui longe la forêt, un monde s’est éteint. Celui d’une petite paysannerie du Sud-Ouest de la France dans laquelle mon père a grandi. De l’autre côté de la branche familiale, à seulement cinq kilomètres, l’histoire continue de s’écrire.

Je traverse le paysage qui sépare les deux maisons et je me glisse dans le territoire de ce Pays lointain.

Durée 58mn, gratuit..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 20:30:00. .

Mairie

Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of Documentary Film Month, the media library is screening the film Pays Lointain in the presence of director Pauline Larivière: In an empty house at the end of a road that runs alongside the forest, a world has emerged. That of a small peasantry in south-west France, where my father grew up. On the other side of the family branch, just five kilometers away, history continues to unfold.

I cross the landscape that separates the two houses and slip into the territory of this distant country.

Duration 58mn, free of charge.

Como parte del Mes del Cine Documental, la mediateca proyecta la película Pays Lointain en presencia de la directora Pauline Larivière: En una casa vacía al final de una carretera que bordea el bosque, ha surgido un mundo. El de una pequeña comunidad agrícola del suroeste de Francia, donde creció mi padre. Al otro lado de la rama familiar, a sólo cinco kilómetros, la historia sigue su curso.

Atravieso el paisaje que separa las dos casas y me deslizo en el territorio de este país lejano.

Duración 58 minutos, gratis.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms zeigt die Mediathek den Film Pays Lointain in Anwesenheit der Regisseurin Pauline Larivière: In einem leeren Haus am Ende einer Straße, die am Waldrand entlangführt, ist eine Welt entstanden. Die einer kleinen Bauernfamilie im Südwesten Frankreichs, in der mein Vater aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite des Familienzweigs, nur fünf Kilometer entfernt, wird die Geschichte weitergeschrieben.

Ich gehe durch die Landschaft, die die beiden Häuser trennt, und schlüpfe in das Gebiet dieses fernen Landes.

Dauer: 58 Minuten, kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze