2023-05-14 – 2023-05-14

Organisé par la Mairie de Pouant et l'association Loisirs Pouantais, les inscriptions doivent parvenir à la Mairie de Pouant avant le samedi 29 avril accompagnées du bulletin d'inscriptin complété et d'un chèque de 10€ par équipage à l'ordre de l'association Loisirs Pouantais.

+33 5 49 22 50 62

dernière mise à jour : 2023-04-04

