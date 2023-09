Ateliers de prévention de l’épuisement des aidants Mairie Ponts, 5 octobre 2023, Ponts.

Au cours de ces ateliers Ophélie Gesbert, neuropsychologue, vous présentera des principes et des idées clés qui vous aideront à mieux gérer vos énergies dans ce rôle exigeant de proche aidant.

Inspirée de la méthode Arcand-Brissette, l’approche pragmatique des conférencières québécoises repose sur plus de trente ans de pratique auprès des proches aidants et des aidants professionnels. Les ateliers seront enrichis d’une foule d’exemples qui vous permettront de faire le lien entre la théorie et la pratique.

Dates des ateliers :

Les 5, 19 et 26 octobre 2023

Les 2, 9, 23 et 30 novembre 2023

La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel (le) durant les ateliers en nous prévenant 8 jours à l’avance.

Mairie 2 La Chaussée 50300 PONTS Ponts 50300 Avranches Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

