Théâtre « Faux Départ » Mairie Pontarion, 27 septembre 2023, Pontarion.

Pontarion,Creuse

Cette comédie nous emmène chez un couple de jeunes retraités parisiens.

Jean, ancien prof d’histoire, ne rêve que de partir avec sa femme, en Touraine.

Odile aime la ville, la foule, les terrasses ; elle est terrorisée à l’idée de quitter Paris.

Pour financer les travaux de rénovation de la maison de campagne de Saint-Épain et sur les conseils de Marie-Claire, la sœur de Jean, ils vont louer une chambre à une étudiante, Diane ; cela va bouleverser quelque peu leurs projets.

Vivre ensemble est-ce toujours faire ensemble ? Renoncer est-ce aimer moins ?

Jean-Marie Chevret nous emmène dans le tumulte des faux départs de la vie quotidienne..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

Mairie

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This comedy takes us to the home of a young retired Parisian couple.

Jean, a former history teacher, dreams of moving to Touraine with his wife.

Odile loves the city, the crowds, the terraces; she’s terrified of leaving Paris.

To finance the renovation work on their country house in Saint-Épain, and on the advice of Jean’s sister Marie-Claire, they rent a room to a student, Diane, which somewhat upsets their plans.

Is living together always about doing things together? Does giving up mean loving less?

Jean-Marie Chevret takes us into the tumult of false starts in everyday life.

Esta comedia nos traslada al hogar de una joven pareja parisina jubilada.

Jean, antiguo profesor de historia, sueña con mudarse a Touraine con su mujer.

A Odile le encanta la ciudad, las multitudes, las terrazas; le aterroriza la idea de abandonar París.

Para financiar las obras de renovación de su casa de campo en Saint-Épain, y por consejo de Marie-Claire, la hermana de Jean, alquilan una habitación a una estudiante, Diane, lo que trastocará un poco sus planes.

¿Vivir juntos significa siempre hacer cosas juntos? ¿Renunciar significa amar menos?

Jean-Marie Chevret nos adentra en el tumulto de los falsos comienzos de la vida cotidiana.

Diese Komödie führt uns zu einem frisch pensionierten Ehepaar in Paris.

Jean, ein ehemaliger Geschichtslehrer, träumt nur davon, mit seiner Frau in die Touraine zu ziehen.

Odile liebt die Stadt, die Menschenmassen und die Terrassen; sie hat Angst davor, Paris zu verlassen.

Um die Renovierungsarbeiten an ihrem Landhaus in Saint-Épain zu finanzieren und auf Anraten von Marie-Claire, Jeans Schwester, vermieten sie ein Zimmer an die Studentin Diane; das wirft ihre Pläne etwas durcheinander.

Ist zusammen leben immer zusammen machen? Ist Verzicht weniger Liebe?

Jean-Marie Chevret nimmt uns mit in das Getümmel der Fehlstarts des Alltags.

Mise à jour le 2023-09-14 par Creuse Tourisme