Chantier de restauration de landes humides Mairie Pontacq, 8 novembre 2023, Pontacq.

Pontacq,Pyrénées-Atlantiques

Le site de Hounrède est un reliquat de tourbières perdu dans un océan de maïs. L’objectif du chantier est d’agir pour la préservation des espèces végétales protégées présentes sur le site en effectuant un débroussaillage des jeunes ligneux et en réalisant des décapages localisés pour favoriser la Narthécie des marais, le Rossolis intermédiaire et le Rhynchospore blanc.

Prévoir de l’eau, pique-nique, vêtements confortables et salissants, chaussures type randonnée ou bottes, si possible gants de jardinage (nous pouvons vous en prêter).

Inscriptions obligatoires..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 17:00:00. EUR.

Mairie Place Huningue

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Hounrède site is a peat bog remnant lost in a sea of corn. The aim of the workcamp is to preserve the protected plant species present on the site by clearing young woody vegetation and carrying out localized stripping to encourage the Narthécie des marais, the Rossolis intermédiaire and the Rhynchospore blanc.

Bring water, picnic, comfortable and dirty clothes, hiking shoes or boots, and if possible gardening gloves (we can lend you some).

Registration required.

El sitio de Hounrède es un remanente de turbera perdido en un mar de maíz. El objetivo del campo de trabajo es actuar para preservar las especies vegetales protegidas presentes en el lugar, desbrozando las plantas leñosas jóvenes y realizando desbroces localizados para favorecer la Narthécie des marais, la Rossolis intermédiaire y la Rhynchospore blanc.

Traiga agua, un almuerzo campestre, ropa cómoda y sucia, botas de montaña y, si es posible, guantes de jardinería (podemos prestárselos).

Inscripción obligatoria.

Der Standort Hounrède ist ein Restmoor, das in einem Meer von Maisfeldern verloren gegangen ist. Ziel des Workcamps ist es, die geschützten Pflanzenarten am Standort zu erhalten, indem man junge Gehölze entbuscht und lokal abträgt, um die Sumpfnarzisse, den Mittleren Sonnentau und den Weißen Sonnentau zu fördern.

Mitzubringen sind Wasser, Picknick, bequeme Kleidung, die nicht schmutzig werden darf, Wanderschuhe oder Stiefel, wenn möglich Gartenhandschuhe (wir können Ihnen welche leihen).

Anmeldung erforderlich.

