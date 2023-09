Salon des Thérapies naturelles et Approches Holistiques Mairie Pontacq, 23 septembre 2023, Pontacq.

Pontacq,Pyrénées-Atlantiques

11h : Alain Houdie : Adhérer à la croisée des maux : soins et formations solidaires… les avantages (conférence)

14h : Gabriel Voisin : Comment l’hypno-naissance peut aider la santé des femmes et des enfants ? (conférence)

15h : Yaelle Martin : Les thérapies brèves, qu’est ce que c’est ? Echanges et expérimentations. (atelier)

16h : Stéphane Duvignau : Harmonisation des chakras par la respiration et le son (atelier)

17h : Emilie Loustaunau : Le massage tantrique (conférence)

Restauration sur place.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:00:00. EUR.

Mairie

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11 a.m.: Alain Houdie: Joining la croisée des maux: solidarity-based care and training… the benefits (lecture)

2pm: Gabriel Voisin: How hypno-birthing can help women’s and children’s health (conference)

3pm: Yaelle Martin: What are brief therapies? Exchange and experimentation. (workshop)

4pm: Stéphane Duvignau: Chakra harmonization through breathing and sound (workshop)

5pm: Emilie Loustaunau: Tantric massage (lecture)

Catering on site

11.00 h: Alain Houdie: Unirse a la croisée des maux: cuidados y formación solidarios… los beneficios (charla)

14.00 h: Gabriel Voisin: Cómo el hipnoparto puede ayudar a la salud de mujeres y niños (conferencia)

15.00 h: Yaelle Martin: ¿Qué son las terapias breves? Debates y experimentos. (taller)

16.00 h: Stéphane Duvignau: Armonizar los chakras mediante la respiración y el sonido (taller)

17.00 h: Emilie Loustaunau: Masaje tántrico (conferencia)

Restauración in situ

11 Uhr: Alain Houdie: Adhérer à la croisée des maux: soins et formations solidaires … les avantages (Vortrag)

14 Uhr: Gabriel Voisin: Wie Hypnobirthing die Gesundheit von Frauen und Kindern unterstützen kann (Vortrag)

15 Uhr: Yaelle Martin: Kurztherapien, was ist das? Austausch und Experimente. (Workshop)

16 Uhr: Stéphane Duvignau: Harmonisierung der Chakren durch Atmung und Klang (Workshop)

17 Uhr: Emilie Loustaunau: Die tantrische Massage (Vortrag)

Verpflegung vor Ort

