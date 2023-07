Fêtes locales Mairie Pontacq, 5 août 2023, Pontacq.

Pontacq,Pyrénées-Atlantiques

9h : Tournoi de foot au Stade F.Meret

9h30 : Randonnée Pédestre au départ du stade F.Meret

10h30 : Concours déguisement pour les enfants sous les tilleuls

14h : Concours de pétanque, derrière la salle des sports

19h : Estanquet avec les CAP BRULATS sous les tilleuls

22h30 : Grand bal gratuit thème Féria avec Kelan Production.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Mairie

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am: Football tournament at Stade F.Meret

9:30am: Walking tour departing from stade F.Meret

10:30am: Children’s masquerade costume competition under the lime trees

2pm: Petanque competition, behind the sports hall

7pm: Estanquet with CAP BRULATS under the lime trees

10:30pm: Feria-themed free dance with Kelan Production

9.00 h: Torneo de fútbol en el estadio F.Meret

9.30 h: Recorrido a pie desde el estadio F.Meret

10.30 h: concurso de disfraces para niños bajo los tilos

14.00 h: Concurso de petanca, detrás del pabellón de deportes

19.00 h: Estanquet con CAP BRULATS bajo los tilos

22.30 h: Baile de Feria gratuito con Kelan Production

9 Uhr: Fußballturnier im Stadion F.Meret

9.30 Uhr: Wanderung mit Start am Stadion F.Meret

10.30 Uhr: Verkleidungswettbewerb für Kinder unter den Linden

14h: Petanque-Wettbewerb, hinter der Sporthalle

19 Uhr: Estanquet mit den CAP BRULATS unter den Linden

22:30 Uhr: Großer kostenloser Ball zum Thema Féria mit Kelan Production

