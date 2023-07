Baptême de l’air en hélicoptère à Pont Bellanger Mairie Pont-Bellanger, 20 août 2023, Pont-Bellanger.

Pont-Bellanger,Calvados

Venez faire votre baptême de l’air en hélicoptère à Pont Bellanger au coeur des Gorges de la Vire..

2023-08-20 10:00:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Mairie

Pont-Bellanger 14380 Calvados Normandie



Come and enjoy your first helicopter flight at Pont Bellanger in the heart of the Gorges de la Vire.

Venga a disfrutar de su primer vuelo en helicóptero en Pont Bellanger, en el corazón de las Gorges de la Vire.

Kommen Sie zu einer Lufttaufe im Hubschrauber nach Pont Bellanger im Herzen der Schluchten der Vire.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche