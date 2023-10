Visite guidée de Planioles Mairie Planioles, 6 avril 2024, Planioles.

Planioles,Lot

Des acteurs du patrimoine viennent à votre rencontre pour vous faire partager la grande richesse architecturale, historique et paysagère des 92 communes du Grand-Figeac.

Par l’équipe du service du patrimoine et guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Dans les hauteurs de Figeac, Planioles s’étend à flanc de vallée au bord de la route historique reliant le territoire à Paris. Découvrez l’histoire de ce village, ses édifices anciens les plus remarquables et son passé industriel lié à l’exploitation minière du zinc dans la seconde moitié du XIXe siècle..

Mairie

A team of heritage specialists will be on hand to share the architectural, historical and landscape riches of the 92 communes of Grand Figeac.

By the heritage service team and guides from the Pays d?art et d?histoire du Grand Figeac.

In the hills above Figeac, Planioles lies on the edge of the valley on the historic road linking the region to Paris. Discover the history of this village, its most remarkable old buildings and its industrial past linked to zinc mining in the second half of the 19th century.

Profesionales del patrimonio compartirán con usted la riqueza arquitectónica, histórica y paisajística de los 92 municipios del Gran Figeac.

A cargo del equipo del departamento de patrimonio y de los guías-intérpretes del Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

En las colinas de Figeac, Planioles se encuentra en la ladera de un valle, en la carretera histórica que une la región con París. Descubra la historia de este pueblo, sus edificios antiguos más notables y su pasado industrial vinculado a la extracción de zinc en la segunda mitad del siglo XIX.

Die Akteure des Kulturerbes kommen zu Ihnen, um Ihnen den großen architektonischen, historischen und landschaftlichen Reichtum der 92 Gemeinden des Grand-Figeac näher zu bringen.

Vom Team der Abteilung für Kulturerbe und den Fremdenführern des Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

In den Höhenlagen von Figeac erstreckt sich Planioles an der Seite des Tals am Rande der historischen Straße, die das Gebiet mit Paris verbindet. Entdecken Sie die Geschichte des Dorfes, seine bemerkenswertesten alten Gebäude und seine industrielle Vergangenheit, die mit dem Zinkbergbau in der zweiten Hälfte des 19.

