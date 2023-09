Visites guidées de St Pol sur Mer en bus Mairie, place Jean Jaurès, 59430 SAINT POL SUR MER Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Visites guidées en bus gratuites de Saint-Pol-sur-Mer

Départ 14h et 15h30

RDV devant la Mairie Protocolaire, Place Jean Jaurès, 59430 ST POL SUR MER.

Réservations à la Maison du Patrimoine de préférence

Réservations à la Maison du Patrimoine de préférence

09 53 67 94 30 ou par mail si.saintpolsurmer@free.fr

Venez découvrir le patrimoine de Saint Pol sur Mer:

ses anciens châteaux, l’ancien sanatorium, le terminus du tramway, la maison de l’octroi, la première école de la ville, l’écluse de Mardyck classée monument historique… Transport gratuit ligne C2 arrêt Mairie (St Pol sur Mer) Parking gratuit a ucentre Jean Cocteau (bd de l’Aurore) 2minutes à pied. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

