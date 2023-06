Spectacle dansant au Théâtre de verdure – Vendredi 16 juin Mairie Pin-Balma Pin-Balma Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pin-Balma Spectacle dansant au Théâtre de verdure – Vendredi 16 juin Mairie Pin-Balma, 16 juin 2023, Pin-Balma. Spectacle dansant au Théâtre de verdure – Vendredi 16 juin Vendredi 16 juin, 19h00 Mairie Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, 1er Vice-président de Toulouse Métropole et les membres du Conseil Municipal, ont le plaisir de vous convier à un SPECTACLE DE DANSE ANDALOUSE & FLAMENCO à l’occasion de l’inauguration du THÉÂTRE DE VERDURE Vendredi 16 juin 2023 à 19H derrière l’Hôtel de Ville À l’issue du spectacle, un apéritif sera offert par la Ville de Balma. Mairie 8 Allée de l’appel du 18 juin 1940, 31130 Balma Pin-Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T21:00:00+02:00

