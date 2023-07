Promenez-vous le long d’un canal de Vauban Mairie Pfaffenheim, 16 septembre 2023, Pfaffenheim.

Découvrez une déambulation le long d’un canal de Vauban (en voiture et à pied) animée par M. Romain Siry.

Le rendez-vous est donné devant la mairie de Pfaffenheim. Après une montée en voiture, le départ du circuit se fera alors aux Haulen. Différentes étapent jaloneront le parcours : les carrières de calcaire près de la déchetterie, l’ancien canal encore visible dans la forêt de la Thur, l’arrivée du canal à partir d’Oberhergheim à Neuf-Brisach, une balade dans les remparts de Neuf-Brisach.

Mairie 1 place de la mairie 68250 Pfaffenheim Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est Pfaffenheim, cité viticole par excellence, se situe à 3 km au Nord de Rouffach.

Le village, dont l’origine remonte à la période romaine, voire celte, doit son nom de « Papanheim » à la nombreuse présence de domaines appartenant à des couvents et monastères. Depuis le haut Moyen Âge, ceux-ci détenaient de nombreuses terres et propriétés autour et dans le village. C’est ainsi que l’évêché de Bâle, le couvent des Unterlinden de Colmar ou le monastère de Murbach étaient possessionnés à Pfaffenheim.

La richesse première de Pfaffenheim a, de tous temps été, liée à la vigne, d’où de nombreuses maisons typiques de vignerons, avec porche et cave au rez-de-chaussée, habitat à l’étage. Le commerce du vin était florissant et nombreuses sont les maisons « patriciennes » datant de la Renaissance et dont il reste de magnifiques tours abritant des escaliers en pierre de taille. Le village comptait aussi trois « châteaux », qui étaient plutôt des « maisons fortes » et, dont il ne reste malheureusement plus de traces.

Qui dit richesse, dit convoitise, et Pfaffenheim a payé chèrement cette prodigalité de la nature, puisque le village a été détruit à trois reprises (1338 par les armées de l’Empereur de Bavière en lutte avec l’évêché de Strasbourg, auquel appartenait Pfaffenheim, 1444 par les Armagnacs et au cours de la Guerre des Paysans en 1525) … d’où la rareté de très anciens vestiges.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

