Marché de noël de Peyrat le Château Mairie Peyrat-le-Château, 16 décembre 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Dans et devant la salle de reception, rue de champ de foire (sous chapiteaux).

Producteurs locaux, artisans, associations, restauration sur place. vin chaud. buvette gâteaux.

Fouille aux surprises pour les enfants (4-12 ans)..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Mairie rue du champs de foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In and in front of the reception hall, rue de champ de foire (under marquees).

Local producers, craftsmen, associations, on-site catering. mulled wine. cake stand.

Children’s treasure hunt (4-12 years).

Dentro y delante del salón de recepciones, rue de champ de foire (bajo las carpas).

Productores locales, artesanos, asociaciones, restauración in situ. vino caliente. puesto de pasteles.

Búsqueda del tesoro para niños (4-12 años).

In und vor der Rezeptionshalle, rue de champ de foire (in Zelten).

Lokale Erzeuger, Handwerker, Vereine, Verpflegung vor Ort. Glühwein. Kuchenbude.

Suche nach Überraschungen für Kinder (4-12 Jahre).

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Lac de Vassivière