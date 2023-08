Balade et repas d’automne Mairie Pérols-sur-Vézère, 23 septembre 2023, Pérols-sur-Vézère.

Pérols-sur-Vézère,Corrèze

13h30 : Randonnée de 2 h à la découverte des Sources de La Vézère

17h : Projection film ‘’ La loutre dans son intimité’’ avec participation de Stéphane Raimond (expert passionné loutre)

19h : apéro – repas

Possibilité d’effectuer uniquement la randonnée ou le film ou le repas du soir.

Réservation obligatoire au 06 74 65 37 58 / 06 17 07 04 49 jusqu’au 15 septembre 2023.

Mairie Parking

Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



1:30 pm: 2-hour hike to discover the Sources de La Vézère

5 p.m.: Film screening La loutre dans son intimité?? with Stéphane Raimond (passionate otter expert)

7pm: aperitif ? meal

Option to hike, film or dine alone.

Reservations required on 06 74 65 37 58 / 06 17 07 04 49 until September 15, 2023

13.30 h: Paseo de 2 horas para descubrir las Fuentes de la Vézère

17.00 h: Proyección de la película ? La loutre dans son intimité? con Stéphane Raimond (apasionado experto en nutrias)

19 h: aperitivo y comida

Es posible realizar sólo la excursión, la película o la cena.

Reserva obligatoria en el 06 74 65 37 58 / 06 17 07 04 49 hasta el 15 de septiembre de 2023

13:30 Uhr: Zweistündige Wanderung zur Entdeckung der Quellen von La Vézère

17 Uhr: Filmvorführung ? Der Fischotter in seiner Intimität » mit Stéphane Raimond (leidenschaftlicher Fischotter-Experte)

19 Uhr: Aperitif ? Essen

Es besteht die Möglichkeit, nur die Wanderung, nur den Film oder nur das Abendessen zu buchen.

Reservierung unter 06 74 65 37 58 / 06 17 07 04 49 bis zum 15. September 2023 erforderlich

