Percy Circuit : les chapelles Percyaises Mairie Percy, 17 septembre 2023, Percy. Circuit : les chapelles Percyaises Dimanche 17 septembre, 12h00 Mairie 10 km env, RDV mairie. Apportez votre pique-nique, retrouvez-vous devant la mairie de Percy à 12h pour un covoiturage puis direction le village Mesnil-Céron. Explications données sur la chapelle Sainte-Appoline puis départ à pied vers la chapelle de la Vérablière. Marche sans difficulté, environ 10 km aller-retour. Goûter offert au retour. Mairie Place Cardinal Grente, 50410 Percy-en-Normandie Percy 50410 Manche Normandie 06 35 51 47 56 https://www.percynormandie.fr/ https://www.facebook.com/percyennormandie/ Pique-nique au Mesnil-Céron suivi d’une randonnée commentée expliquant l’histoire d’une part de la chapelle Sainte-Appoline et d’autre part de la chapelle de la Vérablière. Les commentaires sont donnés par Jacky Brionne de l’association de sauvegarde du patrimoine du Val de Sienne Départ à la mairie de Percy pour covoiturage. Pique-nique à l’abri si pluie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

