JEP 2022 – Animation médiévales et exposition de poterie ancienne Mairie Penne-d’Agenais, 16 septembre 2023, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Pour les Journées européennes du patrimoine, le village de Penne-d’Agenais s’anime. Découvrez une exposition de poterie ancienne, des costumes médiévaux et des explications sur l’histoire du compagnonnage..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. EUR.

Mairie

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Between an exhibition of archaeological objects from the Middle Ages and an exhibition of photos of the village in the 18th century, you can discover the city through the ages.

El pueblo de Penne-d’Agenais cobra vida con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Descubra una exposición de cerámica antigua, trajes medievales y explicaciones sobre la historia del Compagnonnage.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes erwacht das Dorf Penne-d’Agenais zum Leben. Entdecken Sie eine Ausstellung alter Töpferwaren, mittelalterliche Kostüme und Erklärungen zur Geschichte des Gesellenwesens.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Fumel – Vallée du Lot