15 octobre : une nouvelle formule pour le 19e Run & Bike, le trail de Pechabou mairie Pechabou Péchabou, 15 octobre 2023, Péchabou.

15 octobre : une nouvelle formule pour le 19e Run & Bike, le trail de Pechabou Dimanche 15 octobre, 09h30 mairie Pechabou Sur inscription 15 € en solo et 30 € en duo, sauf pour la course pour les enfants, gratuite

Le 15 octobre 2023 9 h 30, la célèbre course nature de Pechabou est organisée par l’association sportive, club loisir de Pechabou. Deux parcours sont proposés, 13 et 22 kilomètres pour les plus courageux, ainsi qu’une course pour les enfants gratuite à partir de 7 ans.

Nouveauté cette année, la course est ouverte aux mineurs à partir de 16 ans (parcours de 13 km) en duo Run & Bike ou solo trail. Les participants auront le plaisir de parcourir un magnifique circuit vallonné composé pour moitié de chemins et de petites routes du Sicoval traversant pas moins de 7 communes : Pechabou, Rebigue, Corronsac, Montgiscard, Donneville, Deyme et Pompertuzat.

Le site Run and Bike, pour les contacter par courriel et le bulletin d’inscription 2023

Le site Run and Bike, pour les contacter par courriel et le bulletin d'inscription 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T15:00:00+02:00

