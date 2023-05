La Sirène, concert d’été #4 Week-end espagnol Mairie paris 14 Paris Catégorie d’Évènement: Paris La Sirène, concert d’été #4 Week-end espagnol Mairie paris 14, 1 juillet 2023, Paris. La Sirène, concert d’été #4 Week-end espagnol Samedi 1 juillet, 18h30 Mairie paris 14 Programme : information à venir

Public : tout public

Tarif : entrée libre

Lieu : Kiosque à musique du parc Montsouris

Horaire : 18h30 Mairie paris 14 2 Pl. Ferdinand Brunot, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00 Espagne Musique Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Mairie paris 14 Adresse 2 Pl. Ferdinand Brunot, 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville Mairie paris 14 Paris

Mairie paris 14 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Sirène, concert d’été #4 Week-end espagnol Mairie paris 14 2023-07-01 was last modified: by La Sirène, concert d’été #4 Week-end espagnol Mairie paris 14 Mairie paris 14 1 juillet 2023 Mairie paris 14 Paris

Paris