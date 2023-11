Les Illuminations de Paradou Mairie Paradou Paradou, 1 décembre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Le village du Paradou brillera de mille feux dès le vendredi 1 décembre et pour toute la durée des Fêtes de Noël. Durant ce week-end, différents moments d’échanges, de jeux et de convivialité seront proposés pour tous les âges..

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

Mairie Paradou Place Charloun Rieu

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The village of Le Paradou will be aglow from Friday 1 December for the duration of the Christmas festivities. Over the weekend, there will be plenty of fun and games for all ages.

A partir del viernes 1 de diciembre, el pueblo de Le Paradou se iluminará durante las fiestas navideñas. Durante el fin de semana, habrá diversión y juegos para todas las edades.

Das Dorf Le Paradou erstrahlt ab Freitag, dem 1. Dezember, und während der gesamten Weihnachtsfeiertage im Glanz tausender Lichter. Während dieses Wochenendes werden verschiedene Momente des Austauschs, der Spiele und der Geselligkeit für alle Altersgruppen angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles