Exposition ‘l’Eté au Paradou’ par l’association Es’cale Mairie Paradou Paradou, 21 octobre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir cette jolie l’exposition des artistes de la Vallée des Baux par l’association Es’cale.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Mairie Paradou Place Charloun Rieu

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover this lovely exhibition of artists from the Vallée des Baux, organized by the Es’cale association

Venga a descubrir esta bonita exposición de artistas de la Vallée des Baux organizada por la asociación Es’cale

Entdecken Sie dieses Jahr die Ausstellung von Künstlern aus dem Baux-Tal, die von der Vereinigung Es’cale organisiert wird

