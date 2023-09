Fête en honneur de Charloun Rieu Mairie Paradou Paradou, 7 octobre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Fête en l’honneur de Charloun RIEU, le poète et conteur de langue provençale né au Paradou.

2023-10-07 09:30:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. .

Mairie Paradou Place Charloun Rieu

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Festival in honour of Charloun RIEU, the Provençal poet and storyteller born in Paradou

Festival en honor de Charloun RIEU, poeta y narrador provenzal nacido en Paradou

Fest zu Ehren von Charloun RIEU, dem in Paradou geborenen Dichter und Erzähler der provenzalischen Sprache

Mise à jour le 2023-09-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles