Vienne L’Orange Truck mairie oyre Oyré, 25 juillet 2023, Oyré. L’Orange Truck Mardi 25 juillet, 10h30 mairie oyre Le déploiement de la Fibre en zone extra urbaine s’accélère, Orange a décidé d’aller à la rencontre des habitants, au moyen d’un camion boutique mobile, pour leur expliquer les avantages d’un réseau très haut débit, répondre à leurs questions avec possibilité de commercialiser mairie oyre 11 route de saint sauveur 86220 oyre Oyré 86220 Saint-Sauveur Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

