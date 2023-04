Sortez, c’est l’été ! : Visite de la ville de Donnery mairie Ouvrouer-les-champs Catégorie d’Évènement: Ouvrouer-les-Champs

Sortez, c’est l’été ! : Visite de la ville de Donnery mairie, 26 août 2023, Ouvrouer-les-champs. Sortez, c’est l’été ! : Visite de la ville de Donnery Samedi 26 août, 15h00 mairie Voir https://www.valdeloire-foretdorleans.com Découvrez l’histoire et la vie de Donnery. Christine vous accompagne de la Villa Aurélie jusqu’au Canal d’Orléans en passant par l’église et vous raconte l’épopée d’Adrienne Bolland. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. mairie devant la mairie, Ouvrouer-les-champs Ouvrouer-les-champs [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 44 79 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.valdeloire-foretdorleans.com »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@valdeloire-foretdorleans.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:00:00+02:00

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:00:00+02:00 FMACEN045V508IGR Florence Rabouin

Détails Catégorie d’Évènement: Ouvrouer-les-Champs Autres Lieu mairie Adresse devant la mairie, Ouvrouer-les-champs Ville Ouvrouer-les-champs Lieu Ville mairie Ouvrouer-les-champs

mairie Ouvrouer-les-champs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouvrouer-les-champs/

Sortez, c’est l’été ! : Visite de la ville de Donnery mairie 2023-08-26 was last modified: by Sortez, c’est l’été ! : Visite de la ville de Donnery mairie mairie 26 août 2023 mairie Ouvrouer-les-champs Ouvrouer-les-champs

Ouvrouer-les-champs