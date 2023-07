Le Patrimoine mondial et les chemins de Saint-Jacques de Compostelle vus par la BD Mairie Ostabat-Asme, 7 juillet 2023, Ostabat-Asme.

Ostabat-Asme,Pyrénées-Atlantiques

Animation organisée à l’occasion des 25 ans du classement des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle au Patrimoine mondial de l’UNESO. Pierre-Roland Saint-Dizier, journaliste et auteur de la série Campus Stellae, sur les chemins de Compostelle..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Mairie

Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Event organized to mark the 25th anniversary of the UNESO’s designation of the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela as a World Heritage Site. Pierre-Roland Saint-Dizier, journalist and author of the Campus Stellae series, on the roads to Compostela.

Acto organizado con motivo del 25 aniversario de la clasificación del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pierre-Roland Saint-Dizier, periodista y autor de la serie Campus Stellae, sobre los caminos de Santiago de Compostela.

Animation anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Aufnahme der Jakobswege in das UNESO-Weltkulturerbe. Pierre-Roland Saint-Dizier, Journalist und Autor der Serie Campus Stellae, auf den Wegen nach Santiago de Compostela.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Pays Basque